Nederlander bereid stroomgebruik aan te passen

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van energieleverancier Budget Thuis.

Huishoudens gebruiken doorgaans de meeste stroom tussen 17.00 en 23.00 uur ’s avonds. Dan is de vraag groot en het aanbod van groene stroom relatief klein. Ruim acht op de tien mensen is bereid apparaten zoals wasmachine, droger en vaatwasser op andere momenten te gaan gebruiken als de stroom dan goedkoper of zelfs gratis is.

Zo’n 70 procent van de mensen wil dat ook doen om het overvolle stroomnet te ontlasten. Een relatief bescheiden besparing van 2,50 euro per week motiveert 60 procent van de Nederlanders al voldoende om het tijdstip van stroomgebruik aan te passen.

Het onderzoek is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de bereidheid van Nederlanders om hun gedrag aan te passen wanneer dit financieel aantrekkelijk wordt gemaakt.

Door de snelle groei van duurzame energie, is er steeds vaker sprake van stroomoverschotten. Vraag en aanbod sluiten dan niet op elkaar aan. Dat zorgt op bepaalde momenten voor druk op het stroomnet en dwingt netbeheerders tot kostbare maatregelen zoals verzwaring van het elektriciteitsnet.

De Rijksoverheid is recent een campagne gestart waarin ze huishoudens oproept om tussen 16.00 uur en 21.00 uur zo min mogelijk stroom te gebruiken.