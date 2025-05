Woning Nunspeet heeft minimale aansluiting tegen drukte op stroomnet

Stratenmakers leggen in de voorjaarszon de laatste hand aan de oprit van een van de zeven nieuwe woningen. Aan de buitenkant van het huis is niet te zien wat het uniek maakt ten opzichte van andere nieuwbouwwoningen.

Binnen is dat anders. De stroomaansluiting in de meterkast heeft niet meer capaciteit dan die van een kampeerplek op de camping. Een uitgebalanceerd systeem zorgt ervoor dat de huizen zo goed als zelfvoorzienend zijn en het overvolle stroomnet nauwelijks belasten.

„Er draaien hier zeven woningen op in totaal 70 ampère”, zegt Hanco Folmer van Eplucon, het lokale bedrijf dat het concept bedacht. „Normaal gesproken krijgt elke nieuwbouwwoning een aansluiting van in totaal 75 ampère.”

„Zonnestroom wordt uitsluitend teruggeleverd aan het net als het systeem die nergens in de woning meer kwijt kan” Jacco Koster, Veldhuizen Energie

Een bodemwarmtepomp, een boilervat van 200 liter voor warm water, een omvormer voor de twaalf zonnepanelen en een batterijpakket van 15 kWh zorgen er samen voor dat de bewoners er warmpjes bij zitten en niet zonder energie komen te zitten.

Het boilervat van 200 liter zorgt voor warm water. beeld André Dorst

„De zonnestroom van de panelen wordt uitsluitend teruggeleverd aan het elektriciteitsnet als het systeem die nergens in de woning meer kwijt kan”, legt Jacco Koster van Veldhuizen Energie uit. Het is een van de dealers die de systemen inbouwt. „De bodemwarmtepomp verwarmt het water in het boilervat. Verder wordt warmte opgeslagen in leidingen in de betonvloer. Energie die daarna nog over is, gaat naar de batterij om die op een later moment te gebruiken.”

De warmtepomp vermijdt de drukste periode op het stroomnet, doorgaans vanaf het einde van de middag tot in de loop van de avond. „Ze slaat niet aan in de avond als het kouder wordt, maar draait zo veel mogelijk overdag als de zon schijnt”, aldus Koster. „De warmte die overdag in de betonvloer is opgeslagen, voorkomt dat het ’s avonds kil wordt in de woning. Zijn er donkere dagen zonder zonneschijn in aantocht, dan denkt het systeem vooruit en stemt het de opslag van energie daarop af.”

Bewoners van de innovatieve woningen zijn zich ervan bewust dat ze met een kleine stroomaansluiting geen stroomvreters zoals een jacuzzi of terrasverwarmer kunnen gebruiken, weet Folmer. „Daar staat tegenover dat hun vastrechtkosten zo’n vier keer lager zijn dan bij een standaardaansluiting.”

„Verwarmen en koken op een koude donkere winterdag is geen probleem” Han Folmer, Eplucon

Folmer verbaast zich er daarom over dat netbeheerders vooral gigantisch veel geld investeren in de verzwaring van het net om filevorming –netcongestie– tegen te gaan. „Terwijl er volgens ons met een slimmere aanpak veel meer mogelijk is op het bestaande elektriciteitsnet.”

De meterkast van een van de Nunspeetse woningen met een stroomaansluiting van 10 ampère. beeld André Dorst

Is de kleine stroomaansluiting toereikend voor een huis vol visite voor wie gekookt moet worden en die er op een koude donkere winterdag warmpjes bij willen zitten? „Dat is geen probleem”, weet Folmer uit de praktijk. „Mijn ouders wonen al een paar jaar in een huis met een minimale elektriciteitsaansluiting. Twee jaar geleden zat hun woonkamer vol met visite en de kerstmaaltijd moest worden bereid. Dat is allemaal goed gegaan.”

De woningeigenaren hoeven zelf niet voortdurend na te denken over hoe en wanneer ze stroom verbruiken. Folmer: „Eplucon ontwikkelt zelf de software voor het systeem dat het energieverbruik aanstuurt en apparaten met elkaar laat communiceren. Het maakt gebruik van weersvoorspellingen, gebruiksdata en dynamische tarieven om het energieverbruik te optimaliseren.”