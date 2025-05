Politie zoekt getuigen van brand Oude Pekela

De politie is in het onderzoek naar de brand in Oude Pekela op zoek naar getuigen. Het zou gaan om twee mannen die rond 21.00 uur, het tijdstip dat de brand uitbrak, mogelijk beelden van het pand hebben gemaakt. De politie wil weten wat er op die beelden te zien is. Ook andere informatie die van pas kan komen bij het onderzoek is welkom.