Maersk: tariefverlagingen VS-China ‘stap in goede richting’

De sterke verlaging van de wederzijdse importheffingen door de Verenigde Staten en China voor een periode van negentig dagen is een „stap in de goede richting” bij het verminderen van de handelsspanningen tussen de twee economische grootmachten. Dat zegt de grote Deense containervervoerder A.P. Møller-Maersk in een reactie op de overeenkomst die werd gesloten in het Zwitserse Genève.