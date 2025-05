Nieuwssite: sommige Tesla-werknemers willen vertrek Elon Musk

Electrek is doorgaans goed ingevoerd over de producent van elektrische auto’s. Volgens de site is onder Tesla-personeel sprake van een groeiende teneur die erkent dat Musk momenteel Tesla’s missie om de overgang naar elektrisch vervoer te versnellen schaadt. Ze verwijten de topman dat hij Tesla-klanten wegjaagt door de producten van de fabrikant te politiseren.

In een open brief schreef een groep medewerkers volgens Electrek: „We staan nu op een kruispunt: doorgaan met Elon als CEO en verdere neergang riskeren terwijl klanten het merk de rug toekeren, of zonder hem verdergaan en onze producten en missie op eigen kracht laten slagen of falen.”

De verkopen van Tesla zijn de laatste tijd fors teruggelopen, ook in Nederland. Musk kreeg veel kritiek op zijn rol als adviseur van president Donald Trump voor de bezuinigingen bij de Amerikaanse overheid. Verder was er in Duitsland woede over Musks steun aan de extreemrechtse partij AfD bij de verkiezingen in februari.

Er is al opgeroepen tot een boycot van Tesla en sommige Tesla-bezitters zeggen zich te schamen voor hun auto door het gedrag van Musk. Recent zei Musk wel dat hij zich „opnieuw focust” op zijn werk bij Tesla. Maar dat vinden de boze medewerkers geen excuus. „Het impliceert dat de moeilijkheden van de afgelopen zes maanden voortkomen uit een gebrek aan zijn aandacht”, schreven ze.