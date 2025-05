Ook Wall Street flink hoger na deal over tarieven met China

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 2,3 procent hoger op 42.224 punten. De brede S&P 500-index klom 2,7 procent tot 5813 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 3,8 procent tot 18.621 punten. Op de beurzen waren eerder juist grote zorgen dat een handelsoorlog tussen China en de VS tot een wereldwijde recessie zou leiden. Inmiddels zijn de beurzen volledig hersteld van de zware koersval die volgde op de aankondiging van de handelstarieven door de Amerikaanse president Donald Trump begin april.

De Amerikaanse heffingen van 145 procent op de meeste Chinese goederen worden nu verlaagd naar 30 procent, terwijl China de heffingen van 125 procent op Amerikaanse goederen terugbrengt tot 10 procent. Door de hoge heffingen dreigde de handel tussen de VS en China volledig stil te vallen.

Grote chipbedrijven als Nvidia, Intel, Qualcomm en Advanced Micro Devices (AMD) stegen tot 6,2 procent door de afnemende handelsspanningen. Tesla, dat veel van zijn elektrische voertuigen in China maakt, won 5,3 procent.

Ook iPhone-maker Apple maakt veel van zijn smartphones in China. Dat aandeel steeg 4,6 procent. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde daarnaast dat het techconcern overweegt de prijzen van zijn smartphones te verhogen bij de lancering van nieuwe iPhone-modellen later dit jaar.

De olieprijzen gingen ruim 3 procent omhoog na het akkoord tussen de VS en China. Olieproducenten als ExxonMobil en Chevron stegen daardoor 2,4 en 3,2 procent.