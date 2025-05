Minister VS verwacht spoedig nieuw handelsoverleg met China

Volgens Bessent zou bij nieuwe overleggen gesproken moeten worden over een meer gedetailleerde handelsovereenkomst tussen de VS en China. Wanneer en waar die gesprekken moeten plaatsvinden, liet hij in het midden.

Bessent herhaalde ook dat Washington niet streeft naar een volledige loskoppeling van de Amerikaanse economie van China. Ook zei hij dat de regering van president Donald Trump de Amerikaanse chip- en staalindustrie zal beschermen.

Volgens Bessent is er nu een mechanisme voor verdere onderhandelingen met China. Ook zei hij dat China serieus is om de VS te helpen met de instroom van de dodelijke drug fentanyl in het land. Trump heeft gezegd dat China veel te weinig doet om de smokkel van fentanyl tegen te gaan. De heffingen tegen China hebben ook met fentanyl te maken.

In Genève is afgesproken dat de Amerikaanse heffingen van 145 procent op de meeste Chinese goederen worden verlaagd naar 30 procent. De Chinese heffingen van 125 procent op Amerikaanse goederen worden teruggebracht tot 10 procent. Bessent zei wel dat het onwaarschijnlijk is dat de heffingen tegen China zullen dalen naar 10 procent.

Een ingewijde zei verder tegen persbureau Reuters dat de overeenkomst niet geldt voor de heffingen op pakketten tot 800 dollar uit China en Hongkong. Die pakketjes waren tot 2 mei vrijgesteld van een heffing van 120 procent van de productwaarde of een minimumbedrag van 100 dollar.