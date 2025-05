Strenger toegangsbeleid op Amsterdams water tijdens Sail

Willen bootjes vaker dan vijf keer de haven invaren, dan moeten ze een ‘oplaadproduct’ kopen. De organisatie benadrukt dat Sail verder een vrij toegankelijk evenement blijft. „Dat is de charme en toegevoegde waarde van het evenement: iedereen krijgt de kans de schepen te bezoeken en de bemanningsleden te ontmoeten.”

Met nog honderd dagen te gaan, maakte de organisatie maandag het programma van de tiende editie van Sail bekend in Hotel Jakarta in Amsterdam. Er komen veertig tallships van over de hele wereld naar de hoofdstad. Daar zitten er ook een paar bij die voor het eerst naar Sail komen, zoals de Shabab Oman II.