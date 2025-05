Japanse media: automaker Nissan schrapt nog eens duizenden banen

In november kondigde Nissan al aan dat 9000 banen verloren gingen. Daarmee komt de totale banenreductie neer op ongeveer 20.000, oftewel 15 procent van het wereldwijde personeelsbestand.

Het autoconcern wil geld besparen na een periode waarin de winst is gedaald door oplopende kosten. Zwakke verkoopcijfers in de Verenigde Staten en China leidden vorig jaar al tot een forse daling van de nettoverkopen en sinds november is de situatie voor Nissan alleen maar verslechterd. Het bedrijf kampt onder meer met een verouderd aanbod.

In april waarschuwde het concern dat het nettoverlies in het boekjaar dat in maart eindigde kan oplopen tot 750 miljard yen, omgerekend ruim 4,5 miljard euro.