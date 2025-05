Ouderorganisatie: inhuur externe leraren is doorgeslagen

Alle basisscholen in Amsterdam hebben maandag gezamenlijk aangekondigd dat ze zoveel mogelijk leraren in vaste dienst willen nemen. Dat is beter voor kinderen, aldus het Breed Bestuurlijk Overleg. Vlaming is het daarmee eens. „Wat je het liefst wilt, is zoveel mogelijk vaste leerkrachten. Dat kinderen een vast gezicht hebben, met minder wisselingen. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Voor ouders is het fijn om de leerkracht te kennen en te weten dat die jouw kind kent. En wat goed voor kinderen is, is goed voor de ouders.”

Vroeger hadden scholen eigen pools met invalmedewerkers, aldus Vlaming. Die leraren zijn overgenomen door detacheerders. „Die verandering was niet positief. Het zou goed zijn als die teruggedraaid wordt. Je hebt altijd flexibiliteit nodig, je zit soms met ziektes of zwangerschappen. En sommige leraren willen variatie. Maar dat kun je op een niet-commerciële manier organiseren tussen schoolbesturen.”

In Amsterdam zijn waarschijnlijk enkele honderden extern ingehuurde leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers. Het gaat volgens de scholen om 5 tot 10 procent van het totale aantal mensen. „Waar het lerarentekort het grootst is, zijn de detacheringsbureaus het grootst. En Amsterdam heeft by far het grootste lerarentekort van Nederland”, stelt Vlaming. Daarom denkt ze dat de stap van Amsterdam veel effect zal hebben. „Het is ook een goed signaal naar scholen buiten Amsterdam.”