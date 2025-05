China: tariefverlagingen in belang van hele wereld

Beijing spreekt van „aanzienlijke vooruitgang” in de handelsrelatie met de VS door de afspraken die afgelopen weekend in het Zwitserse Genève werden gemaakt. De Amerikaanse importheffingen van 145 procent op de meeste Chinese importgoederen worden verlaagd naar 30 procent. De Chinese heffingen van 125 procent op Amerikaanse goederen worden teruggebracht tot 10 procent.

Het ministerie zei verder te hopen dat Washington blijft samenwerken met China bij het „corrigeren van onjuiste praktijken van eenzijdige tariefverhogingen”.

De Chinese delegatie werd geleid door vicepremier He Lifeng. De Chinese internationale handelsvertegenwoordiger Li Chenggang noemde het overleg „productief” en „robuust”.

Een marktstrateeg van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase zei dat de omvang van de tariefverlagingen groter is dan verwacht. „Dat geeft aan dat beide partijen de economische realiteit erkennen dat tarieven de wereldwijde groei raken en dat onderhandelingen een betere optie zijn om verder te gaan.”

Een andere beurskenner verklaarde dat de gezamenlijke tariefverlaging het investeringslandschap op de beurzen verandert. De aandelenmarkten kunnen nu stijgen op meer dan alleen hoop op afzwakkende handelsspanningen, aldus die analist.

Een econoom van ING zegt dat de overeenkomst voor beide partijen voordelig is, maar dat China als grootste winnaar kan worden gezien. Beijing had namelijk geëist dat tarieven verlaagd zouden worden voordat onderhandelingen konden beginnen en dat lijkt nu het geval te zijn, aldus de ING-kenner.