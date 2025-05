OM telde vorig jaar 24 moordzaken met vrouw als slachtoffer

Bij veel vrouwenmoorden is een partner of ex-partner de dader. „Vrouwen zijn veel vaker slachtoffer van moorden gepleegd door hun (ex-)partner dan mannen. Vaak gaat aan een zogeheten femicide een geschiedenis van huiselijk geweld vooraf”, zegt de landelijk officier huiselijk geweld en seksuele misdrijven, Judith van Schoonderwoerd. Een woordvoerder van het OM wijst erop dat de femicidecijfers nog hoger kunnen uitvallen, omdat het OM alleen die zaken meetelt waarbij een verdachte wordt vervolgd.

In het jaarverslag staat ook dat het aantal meldingen en aangiften van zedenmisdrijven vorig jaar met 7 procent is gestegen. Op 1 juli trad de nieuwe Wet seksuele misdrijven in werking. Daarin zijn meer vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag strafbaar geworden. Van Schoonderwoerd noemt het nog te vroeg om hiervan de eerste effecten te meten in de instroom van verdachten bij het OM. Die instroom zal dit jaar toenemen, verwacht ze. Er werden net als in 2023 ongeveer 2100 zedenzaken door de rechter behandeld. Vorig jaar nam de voorraad zedenzaken met een derde af.

Het OM handelde 214.500 misdrijfzaken af, 10 procent meer dan het jaar ervoor. Er kwamen in totaal 206.100 misdrijven binnen. Daardoor is de werkvoorraad geslonken. Ruim 52.900 zaken deed het OM af met een strafbeschikking, zonder tussenkomst van de rechter. Het ging om 25 procent van het totaal afgehandelde zaken. In 2023 lag dit percentage op 22 procent. „Dat de cijfers een daling van de werkvoorraad laten zien is een lichtpuntje”, zegt Rinus Otte, voorzitter van het college van procureurs-generaal. „Zo moet ruimte ontstaan om meer zaken sneller te behandelen.”

Het totale aantal minderjarige verdachten van misdrijven steeg vorig jaar van 13.300 naar 14.100. Vooral in zwaardere misdrijfzaken telde het OM meer jongeren, onder meer in zaken over brandstichting, bedreiging, moord en doodslag of pogingen daartoe, straatroof of het bezit van een wapen of explosieven.