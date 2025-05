Sociale veiligheid TU Delft volgens peiling nog ver te zoeken

Het personeel voelt zich in dat soort situaties nauwelijks gesteund door de eigen organisatie: slechts 7 procent zegt die steun wel te ervaren. De vakbonden zien in de uitkomsten een „schokkend patroon van falend leiderschap”. De peiling is zowel door leden als niet-leden van de bonden ingevuld.

Dat op de TU Delft veel mis is qua sociale veiligheid, is al langer duidelijk. De onderwijsinspectie stelde vorig jaar in een kritisch rapport vast dat de zorg voor werknemers werd „verwaarloosd”. Vooral mensen die hoog in rang zijn, zoals leidinggevenden en hoogleraren, zouden zich schuldig maken aan pesterijen en intimidatie.

In eerste instantie deed de TU de bevindingen van de inspectie af als „onjuiste, incomplete en niet of slecht onderbouwde verwijten”. Desondanks stelde het bestuur van de universiteit een verbeterplan op. In de tussentijd is een van de bestuursleden vervroegd teruggetreden. Rector-magnificus en collegevoorzitter Tim van der Hagen heeft aangekondigd dat hij op 1 januari 2026 vertrekt. Daarna worden de twee rollen die hij vervulde van elkaar gescheiden.

De vakbonden willen grote veranderingen zien op de universiteit. Ze zoeken de oplossingen onder meer in een grotere mate van gelijkheid tussen medewerkers. „We weten dat sociale veiligheidsproblemen ontstaan als er grote machtsverschillen op de werkvloer zijn. Werknemers worden dan afhankelijk van mensen met veel macht”, zegt Gijs Kooistra van FNV. „Beslissingen over beleid en carrières moeten op een veel democratischer manier worden georganiseerd.”

Volgens Ahmed Charifi van de AOb zijn de mensen op de werkvloer inmiddels het vertrouwen in het management „totaal kwijt”. Leidinggevenden „negeren regels, creëren een angstcultuur en manipuleren werknemers tegen elkaar”, zegt hij. Volgens de bonden is vervanging van de top niet voldoende. „Er moet worden gekeken naar de gehele structuur en organisatie van de TU Delft”, stellen ze.