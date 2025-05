Raad van State kritisch over versoepeling schadeaanpak Groningen

Het kabinet wil in de wet vastleggen dat mensen ook een vergoeding kunnen krijgen voor „veronderstelde schade” tot 60.000 euro. Het moet gaan om schade die veroorzaakt zou kunnen zijn door mijnbouwactiviteiten, maar daarvoor hoeft dan geen bewijs te worden geleverd. Het is een van de maatregelen die het vorige kabinet voorstelde naar aanleiding van de parlementaire enquête over de gaswinning.

De Raad van State waarschuwt dat deze versoepeling kan leiden tot ongelijke uitkomsten voor burgers. Daarnaast lopen de kosten op, doordat ook schade wordt vergoed die geen mijnbouwschade is. Dat laatste maakt het ook onzeker of die kosten volledig in rekening kunnen gebracht bij gasbedrijf NAM.