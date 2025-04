Ds. Vonk Noordegraaf neemt afscheid van hervormd Uddel

Tijdens deze dienst stond de predikant stil bij Efeze 6:10-20 en Lukas 23:44-48. Centraal stond Efeze 6:17b: „Neem (…) het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.”

Aansluitend sprak ds. Vonk Noordegraaf een dankwoord uit. Ouderling J. van Vliet, die sprak namens de classicale vergadering Veluwe, las een brief voor van ds. A.J. Post, voorzitter van de werkgemeenschap van predikanten in de ring Harderwijk. Verder spraken ds. G. Herwig, als consulent van Uddel, en jeugdouderling H.J. van Lagen namens de kerkenraad en de hervormde gemeente Uddel.

De predikant en zijn gezin werden toegezongen uit Psalm 56:5 en 6. Na de dienst zongen de kinderen van de gemeente het lied De zegen van God.

Ds. Vonk Noordegraaf stond sinds 2020 in Uddel, zijn eerste gemeente. De hervormde wijkgemeente 3 te Putten was vacant sinds het vertrek van ds. W.C. Polinder in april 2023. Ds. Vonk Noordegraaf doet op 11 mei intrede.