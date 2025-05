Media: zoektocht naar vermiste Nederlander (31) in Como hervat

De zoektocht werd maandag gestaakt om de slechte weersomstandigheden in het gebied. Inmiddels is het opgeklaard en kunnen de zoekteams weer aan de slag.

De 31-jarige Nederlander was met zijn vriendin en haar zoon op vakantie in de regio. Op 28 april kwam hij niet terug nadat hij was vertrokken voor een wandeling in het bergachtige gebied.