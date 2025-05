Hersteld hoofdorgel Michaëlskerk Oudewater gepresenteerd

Dat meldt Gerben Mourik, hoofdorganist van de Grote of Sint-Michaëlskerk en stadsorganist van Oudewater, in een persbericht.

orgelklavier

Het Kam en Van der Meulenorgel stamt uit 1840. De achterliggende periode heeft orgelmaker Henk van Eeken uit Herwijnen het instrument onder handen genomen. Behalve de „nodige instandhoudingswerkzaamheden” zijn met name de oude tongwerken (Fagot 16’, Vox Humana 8’, Bazuin 16’, Trompet 8’ van het Pedaal en Clarinet 2’) grondig hersteld en is de intonatie van deze registers op orde gebracht. „De klank is daardoor opmerkelijk rijk en expressief geworden”, aldus Mourik.

Tijdens de werkzaamheden werd bij verrassing ontdekt dat „een aanmerkelijk groter deel van het pijpwerk dan voorheen bekend was ouder is dan 1840”. Het gaat om de fluitregisters maar met name ook om de tongwerken, stelt Mourik.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in nauw overleg met de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed, onder meer met specialist Klinkend Erfgoed drs. Wim Diepenhorst.

Tijdens de presentatie, die plaatsvindt op zaterdag 31 mei om 19.30 uur, licht Mourik het project toe. Henk van Eeken presenteert enkele interessante aspecten van het orgel en van het project. Behalve Mourik verlenen ook de andere organisten van de hervormde gemeente Oudewater, Leendert Verduijn, Bas Koster, Jan Verweij en Arjen Verweij, hun muzikale medewerking.