Hongarije noemt beschuldigingen over spionage Oekraïne propaganda

„Ik zou iedereen willen vragen voorzichtig om te gaan met al dit soort berichten in de Oekraïense propaganda”, antwoordde de minister op een vraag tijdens een persconferentie. „Als we details of officiële informatie ontvangen, dan kunnen we hiermee aan de slag. Tot die tijd moet ik dit bestempelen als propaganda die moet worden behandeld met voorzichtigheid.”

De Oekraïense dienst SBOe zei vrijdagochtend twee vermeende spionnen te hebben opgepakt. Zij zouden in de Oekraïense regio aan de grens met Hongarije informatie hebben verzameld, onder meer over de locaties van luchtverdedigingssystemen.