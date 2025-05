Ruimtesonde vergaat waarschijnlijk zaterdagochtend

De organisatie EU Space Surveillance and Tracking (EU-SST), die voor de Europese Unie alle objecten rond de aarde in de gaten houdt, heeft haar berekeningen vrijdagochtend bijgewerkt. De dienst schat dat de sonde zaterdagochtend om 08.07 uur Nederlandse tijd vergaat. Er zit wel een marge op, het kan tot bijna vijf uur eerder gebeuren, maar ook in de bijna vijf uur erna. Hoe dichterbij de ondergang komt, hoe nauwkeuriger de verwachtingen worden.

In die periode vliegt de sonde onder meer over Nederland, Duitsland, Turkije, Canada en Rusland, maar ook over bijvoorbeeld Mexico, de Verenigde Staten, Argentinië, China, Indonesië, Australië en Madagaskar. Het vaartuig zou ook in de Grote Oceaan, de Atlantische Oceaan of de Indische Oceaan kunnen plonzen.

Het gaat om een onderdeel van de sonde Kosmos-482. De Sovjet-Unie had die in 1972 gelanceerd. De bestemming was de planeet Venus, maar het lukte de sonde niet om uit een baan rond de aarde te komen en aan de oversteek te beginnen. Het deel dat op Venus had moeten landen, zakt nu uit zijn baan rond de aarde. Het weegt bijna 500 kilo.

Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is de lander gebouwd om de dichte dampkring van Venus te overleven. Daardoor bestaat de kans dat hij ook de atmosfeer van de aarde kan weerstaan.

Vier andere delen waren in 1972 neergestort in Nieuw-Zeeland. Daarbij raakte niemand gewond.