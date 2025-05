Europese leiders: ook Trump wil eerst deelname Moskou aan bestand

De tien leiders van Noord-Europese landen, onder wie premier Dick Schoof, belden donderdagavond met de Amerikaanse president Donald Trump tijdens hun defensietop in Oslo. Dat was een „heel nuttig” gesprek, zeggen de Noorse premier Jonas Gahr Støre en de Finse president Alexander Stubb.

„Ik denk dat is aanvaard en begrepen dat we eerst een onvoorwaardelijke wapenstilstand nodig hebben die wordt gecontroleerd en nageleefd”, zei Støre vrijdagochtend. „Voordat je begint aan de onderhandelingen over de grote kwesties om een duurzame vrede te bereiken.”