Poetin ontmoet Noord-Koreaanse militairen bij parade in Moskou

Poetin schudde de Noord-Koreaanse topmilitairen de hand en omarmde een van hen, zo was te zien op staatstelevisie.

Het Noord-Koreaanse leger helpt Rusland in de oorlog met Oekraïne. De twee landen erkenden onlangs voor het eerst dat Noord-Koreanen meevechten in de Russische grensregio Koersk, nadat Moskou verklaarde de Oekraïense troepen in het gebied te hebben verslagen. Kyiv ontkende en zei dat zijn militairen er nog steeds vechten.

De Noord-Koreanen liepen niet mee in de optocht. Dertien andere landen deden dat volgens staatsmedia wel. Die noemden onder meer China, Belarus, Egypte en Kazachstan. De leiders van die landen en ruim twintig andere landen waren ook naar Moskou afgereisd.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bracht op de Dag van de Overwinning een zeldzaam bezoek aan de Russische ambassade in Pyongyang, aldus het Noord-Koreaanse staatsmedium KCNA.

Kim vertelde dat Noord-Korea „de lange traditie van de betrekkingen tussen Noord-Korea en Rusland, de nobele ideologische basis en het onoverwinnelijke bondgenootschap zal versterken en verder ontwikkelen”. Buitenlandminister Choe Son-hui zei dat „Pyongyang en Moskou altijd samen zullen zijn”.

De Zuid-Koreaanse inlichtingendienst denkt dat 15.000 Noord-Koreanen naast de Russische krijgsmacht zijn ingezet en dat zeshonderd van hen zijn omgekomen. Pyongyang zou ook artilleriemunitie en raketten hebben geleverd. Noord-Korea kreeg volgens Noord-Korea in ruil technische hulp bij satellieten, drones en luchtafweerraketten.