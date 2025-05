Noord-Europees defensieverbond nodigt voortaan Oekraïne uit

De landen van de zogeheten Joint Expeditionary Force (JEF) gaan „intensiever met Oekraïne samenwerken”, kondigde Brekelmans aan na een JEF-top in Oslo. Maar een opmaat naar toetreding van Oekraïne tot het verbond is het volgens hem niet. De JEF is vooral gericht op het beschermen van het gebied rond de Noord- en Oostzee.