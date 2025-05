Afrikaanse natuurorganisatie geeft mensenrechtenschendingen toe

Advocatenkantoor Omnia Strategy was belast met een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden. African Parks was sinds 2023 op de hoogte van de misstanden, waarvan sommige zich in de afgelopen vijftien jaar hebben voorgedaan. De organisatie gaf geen details van de beschuldigingen. Maar de Britse krant Mail on Sunday en het Duitse programma Tagesschau maakten melding van verkrachtingen, afranselingen en andere mishandelingen door mensen in dienst van African Parks.

Prins Harry is sinds 2016 aan de liefdadigheidsinstelling verbonden. Hij was zes jaar voorzitter tot hij in 2023 bestuurslid werd.