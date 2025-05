India meldt nieuwe aanvallen door Pakistan

De aanvallen hadden plaats langs de gehele westelijke grens van India, deelde het Indiase leger vrijdag mee in een bericht op X. De droneaanvallen werden afgeslagen, aldus de strijdkrachten.

Ook donderdag meldde de Indiase regering al dat Pakistan verschillende militaire installaties had aangevallen met raketten en drones in het door India gecontroleerde deel van Kasjmir. Een militair station nabij de grens in de Indiase staat Punjab was ook doelwit van de luchtaanvallen, aldus het Indiase leger op X. Pakistan heeft de aanvallen niet bevestigd.

Volgens Indiase media veroorzaakten luide explosies in Jammu en Kasjmir donderdagavond laat paniek onder de lokale bevolking. Er klonken luchtalarmen. De krant India Today meldde dat een drone de luchthaven van Jammu had geraakt, waar een luchtmachtbasis is gevestigd. Er zijn geen slachtoffers gemeld.

India zegt daarna zelf ook weer luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op doelen in Pakistan. Er zouden onder meer militaire radarsystemen zijn aangevallen en bij de stad Lahore zou een luchtverdedigingssysteem zijn „geneutraliseerd”.

De spanningen tussen de twee kernmachten zijn aanzienlijk toegenomen sinds een terroristische aanslag in Jammu en Kasjmir op 22 april, waarbij 26 mensen omkwamen. India beschuldigt Pakistan van betrokkenheid bij de aanslag. Islamabad ontkent dit.

India bombardeerde toen doelen in het buurland om een bloedige terreuraanval op burgers te vergelden die recentelijk plaatsvond in Kasjmir. De Indiase regering zegt dat het terroristenkampen heeft bestookt en het Pakistaanse leger heeft ontzien om de situatie niet te laten escaleren.

Pakistan reageerde evenwel woedend en zei dat de Indiase aanvallen aan tientallen burgers het leven hebben gekost.

Verenigde Staten

Het Amerikaanse consulaat-generaal in Lahore heeft medewerkers geadviseerd dekking te zoeken op de plek waar ze zich bevinden.

Volgens vicepresident JD Vance zullen de Verenigde Staten zich beperken tot diplomatieke inspanningen in het conflict tussen India en Pakistan. „Wat we kunnen doen, is proberen deze mensen aan te moedigen om een ​​beetje te de-escaleren”, zei Vance in een interview met Fox News. De VS zullen zich echter niet mengen in een conflict „dat in wezen niet onze zaak is”. De VS kunnen noch de Indiërs noch de Pakistanen bevelen hun wapens neer te leggen.

De zaak zal daarom via diplomatieke kanalen verder worden behandeld. De hoop is dat het conflict niet tot een grotere regionale oorlog leidt of tot een conflict waarbij kernwapens worden gebruikt. „Maar we maken ons wel zorgen”, zei Vance.