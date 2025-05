„Naam paus Leo XIV duidt op sociaal engagement”

De nieuwe paus Leo XIV wordt in kerkelijke kringen beschouwd als pragmatisch en gematigd, schrijft de Italiaanse krant La Repubblica. De verkiezing van de Amerikaan Robert Prevost moet worden gezien als een compromis en een teken van eenheid, aldus de krant.

De combinatie van zijn Amerikaanse afkomst, Latijns-Amerikaanse invloeden en ervaring als kerkleider maakte hem tot een consensuskandidaat voor de 133 kardinalen, die culturele en kerkelijke verschillen moesten overwinnen om een ​​opvolger voor wijlen paus Franciscus te kiezen. Na een geheim conclaaf van 24 uur kwam men uit bij Prevost.

Prevost werd geboren in Chicago in 1955 als zoon van ouders met Franse, Spaanse en Italiaanse wortels. Hij studeerde wiskunde voordat hij in 1977 toetrad tot de Orde van de Heilige Augustinus. In 1982 werd hij priester en vertrok naar Peru om als missionaris te werken. Hij stichtte er parochies, leidde een seminarie en was actief betrokken bij de opleiding van bisschoppen.

Paus Franciscus benoemde hem in 2015 tot bisschop van Chiclayo, een bisdom in het noorden van Peru. Prevost werd in 2023 bevorderd tot hoofd van het machtige Dicasterie voor Bisschoppen, de Vaticaanse autoriteit die wereldwijd bisschoppen kiest. In datzelfde jaar werd hij kardinaal.

De nieuwe paus kreeg in zijn carrière ook te maken met controverse. Hij werd ervan beschuldigd dat hij in zijn tijd in Chicago, en later als bisschop in Chiclayo, gevallen van misbruik niet consequent had aangepakt. Zowel zijn bisdom als hijzelf verwierp die beschuldigingen.

Leo staat voor continuïteit en wordt gezien als iemand die luistert, bemiddelt en verandering zonder polarisatie nastreeft, aldus La Repubblica. Hij heeft herhaaldelijk benadrukt dat de kerk transparanter en opener moet zijn. Net als Franciscus steunt hij daadkrachtig optreden tegen klimaatverandering.