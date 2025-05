OM geeft stand van zaken op eerste zitting over kunstroof Assen

De mannen van 35 en 36 komen uit Heerhugowaard in Noord-Holland. De rechtbank zal zich buigen over het verlengen van hun voorlopige hechtenis en rekent op grote belangstelling voor de zaak.

Justitie verdenkt het tweetal van de diefstal van vier Roemeense kunstschatten: een gouden helm en drie gouden armbanden. De verdachten kwamen volgens het OM het museum binnen door een vuurwerkbom te laten afgaan bij een goedereningang aan de achterzijde. De ontploffing en het opzettelijk beschadigen van het museumgebouw aan de Brink staan ook op de aanklacht.

Het museum had de historische stukken voor een tentoonstelling in bruikleen van het Nationaal Historisch Museum in Boekarest.

Douglas Chesley W. (36) en Bernhard Z. (35) werden op 29 januari opgepakt. De politie verspreidde hun volledige namen en foto’s.

Op 23 april arresteerde de politie een 20-jarige man uit Heerhugowaard. Dit is de man op de beelden uit de Praxis in Assen, waar hij twee dagen voor de kunstroof mogelijk een hamer zou hebben gekocht. In het water op het terrein van het museum is een hamer van de bouwmarkt gevonden die vermoedelijk is gebruikt bij de inbraak. De rechtbank verlengde zijn voorarrest woensdag met negentig dagen. De Telegraaf meldde dinsdag dat twee undercoveragenten zouden hebben geprobeerd via hem bij de kunstschatten te komen.

In totaal heeft de politie zeven verdachten aangehouden. Drie van hen zitten vast.