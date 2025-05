Vance: Geen inmenging VS in conflict tussen India en Pakistan

De VS zullen zich echter niet mengen in een conflict ‘dat in wezen niet onze zaak is’. De VS kunnen noch de Indiërs noch de Pakistanen bevelen hun wapens neer te leggen.

De zaak zal daarom via diplomatieke kanalen verder worden behandeld. De hoop is dat het conflict niet tot een grotere regionale oorlog leidt of tot een conflict waarbij kernwapens worden gebruikt. Maar ze maken zich zorgen, zei Vance.

Onlangs sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio met beide partijen in het conflict.