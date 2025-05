Zelensky: bestand van dertig dagen teken van wil tot vrede

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft donderdag gezegd dat hij de Amerikaanse president Donald Trump in een telefoongesprek had verteld dat een staakt-het-vuren van dertig dagen een „echte indicator” zou zijn voor een beweging in de richting van vrede met Rusland. Zelensky zei ook dat Kyiv bereid was dit bestand onmiddellijk in te voeren.