De stad schat nu dat zij in 2025 12,1 miljoen buitenlandse reizigers zal verwelkomen, een daling ten opzichte van de prognose van 14,6 miljoen in december, blijkt uit een donderdag gepubliceerd rapport van het toerismebureau van New York. In totaal verwachten ambtenaren 64,1 miljoen bezoekers, een daling van 3,5 miljoen ten opzichte van de vorige schatting.