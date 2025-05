Macron en Merz feliciteren paus Leo XIV met verkiezing

Macron zei in een verklaring dat hij hoopt dat het pontificaat van paus Leo XIV „vrede en hoop” brengt. Macron werd op twaalfjarige leeftijd op eigen verzoek tot katholiek gedoopt. Tegenwoordig is hij agnost.

Merz, die katholiek is, zei in een persbericht dat de mensen in Duitsland het nieuwe pontificaat met „vertrouwen en positieve verwachtingen” tegemoet zien. „Voor veel mensen bent u een anker voor gerechtigheid en verzoening”, aldus Merz.