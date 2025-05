AEX sluit boven 900 punten door Brits-Amerikaanse handelsdeal

Daarnaast opent het Verenigd Koninkrijk de markt verder voor ethanol en machines uit de VS, zei Trump. Ook zouden heffingen op Brits staal en aluminium komen te vervallen en gaan tarieven op Britse auto’s fors omlaag. De Britse premier Keir Starmer sprak per telefoon van een „fantastische historische dag”.

De AEX eindigde 0,7 procent hoger op 901,90 punten. De laatste keer dat de Amsterdamse hoofdgraadmeter boven die puntengrens sloot was op 2 april. Later op die dag kondigde Trump zijn handelstarieven aan. Door de wereldwijde onrust die volgde op de tarieven kelderde de AEX in de eerste week van april naar ongeveer 785 punten.

Ook zei Trump dat komend weekend handelsgesprekken met China staan gepland en als die onderhandelingen goed gaan, de torenhoge importheffingen op Chinese goederen verlaagd kunnen worden. Ook riep hij mensen op om nu aandelen te kopen.

De MidKap klom 0,8 procent tot 846,35 punten. Frankfurt en Parijs wonnen tot 1 procent. Londen daalde echter 0,3 procent, ondanks de handelsdeal en een nieuwe renteverlaging van de Britse centrale bank.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stegen tot 4,3 procent. Volgens persbureau Bloomberg is Trump van plan de nieuwe exportbeperkingen voor AI-chips van zijn voorganger president Joe Biden in te trekken. Die zouden medio mei ingaan.

Verder kwamen er nog resultaten van bouwer BAM (plus 0,7 procent), metalengroep AMG (plus 15,5 procent), veevoerproducent ForFarmers (min 5,2 procent) en biotechnoloog Pharming (plus 16,6 procent).

JDE Peet’s won 1,4 procent. Het bedrijf achter Douwe Egberts en Pickwick verwacht geen grote impact van de Amerikaanse handelstarieven op de resultaten en bevestigde de verwachtingen voor dit jaar.