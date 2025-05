„We vergeten een beetje dat Europa 107 jaar geleden ook bevrijd werd”

Eerst wilde het drietal een onderwerp uit de Tweede Wereldoorlog aanpakken, maar ze kwamen tot de ontdekking dat er al zo veel over geschreven is, dat er weinig interessante onderwerpen meer uit te diepen waren.

Zo kwamen ze bij de Eerste Wereldoorlog uit. „De Tweede Wereldoorlog was erg, maar in de Eerste Wereldoorlog zijn ook heel veel mensen gestorven, daar wordt eigenlijk overheen gekeken,” zegt Rik. Jonathan voegt eraan toe: „We herdenken nu tachtig jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. Het is ook 107 jaar geleden dat Europa vrij was na de Eerste Wereldoorlog en dat wordt een beetje vergeten.”

Het schrijven van een profielwerkstuk is veel werk, hebben de jongens gemerkt. Er staat tachtig uur per persoon voor. „Dat lijkt veel, maar je moet niet alleen je feiten opzoeken, maar ook je bronnen verifiëren”, vertelt Jesse. „En dat kost veel tijd.”

Hij ziet het nut van een werkstuk over een voorbije periode wel in. „Je bouwt je algemene kennis op en dat kan later altijd van pas komen.” De periode 1914-1918 was voor hen tamelijk onbekend. Jonathan: „Ik heb er in groep acht van de basisschool een werkstuk over gemaakt, maar dat was het wel. Behalve de geschiedenislessen hier op school natuurlijk.”

Ze hebben ervoor gekozen hun werkstuk in drieën te delen. Het eerste gedeelte bestrijkt de Triple Alliantie, Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië. Vervolgens beschrijven ze de gang van zaken voor de Triple Entente, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland, die tegenover de eerste drie stonden. Als laatste gaat het over de neutrale landen – naast Nederland waren dat Zwitserland, België en Luxemburg, waarbij de laatste twee de neutraliteit niet konden volhouden.

Vluchtelingenstromen

Behalve de economische en culturele gevolgen voor het Europa van toen kijken ze ook naar de vluchtelingenstromen, niet alleen de bekende van Belgen die de Nederlandse grens over kwamen, maar ook van burgerbevolking die elders in Europa uitwijken moest.

Of ze iets van de dreiging die in 1914-1918 over Nederland hing herkennen in het huidige wereldgebeuren? Jonathan haalt zijn schouders op. „Ik denk er eigenlijk niet over na”, zegt hij. Rik is het met hem eens. „Maar als er wel over nadenk, voel ik me diep vanbinnen toch onzeker worden.”

