Fed-voorzitter Powell heeft geen haast met veranderen rente

„Ik denk niet dat we ons moeten haasten met het aanpassen van de rentes”, zei Powell in de persconferentie over het rentebesluit. Hij legde uit dat er nog te veel onzekerheid is over Trumps importheffingen en hun effect op de inflatie en economie. De verwachte „schok” in inflatie door heffingen moet volgens hem nog komen.

Gevraagd naar het effect van Trumps opmerkingen op het werk van beleidsmakers van de Fed zei Powell geen enkele last te hebben daarvan. „Het heeft geen enkele invloed op ons werk. We blijven hetzelfde doen, namelijk onze instrumenten gebruiken om maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit te bevorderen.”