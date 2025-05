Zalando houdt vast aan groeidoel ondanks handelsspanningen

In de eerste drie maanden van dit jaar werd voor 3,5 miljard euro via het platform verkocht, waarbij ook de verkopen van winkeliers die het platform van Zalando gebruiken worden meegeteld. De omzet van Zalando zelf steeg met bijna 8 procent naar 2,4 miljard euro vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Onder meer het aantal bestellingen nam in het eerste kwartaal toe.

De winst gecorrigeerd voor onder meer belastingen steeg in januari, februari en maart naar 46,7 miljoen euro, van 28,3 miljoen een jaar eerder.