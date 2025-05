Reuters: EU wil einde aan alle Russische gasdeals voor 2028

Het plan is een zogeheten routekaart die uittekent hoe de import van Russische fossiele brandstof moet worden teruggedrongen. Behalve een verbod op nieuwe gasdeals, zou het ook strafbaar moeten worden om Russisch gas en vloeibaar gemaakt aardgas (lng) via bestaande contracten te importeren.

Reuters baseert zich op anonieme bronnen, die zeggen dat de plannen mogelijk nog kunnen veranderen. De commissie presenteert de routekaart dinsdagmiddag.

De routekaart was uitgesteld, omdat Brussel wilde afwachten of de Verenigde Staten en Moskou tot een vredesbestand voor Oekraïne zouden komen. Sinds eind 2022 geldt er al een EU-importverbod voor Russische olie die via zee wordt aangevoerd vanwege de inval in Oekraïne.

Ongeveer een vijfde van het geïmporteerde gas in Europa komt nog altijd uit Rusland. Meerdere Europese landen zijn voor hun energiehuishouding nog afhankelijk van Russisch lng, waaronder Frankrijk. Mogelijk wil de EU meer vloeibaar gas importeren uit de VS als alternatief. Daarmee zou ook de Amerikaanse president Donald Trump tegemoet kunnen worden gekomen, die vindt dat de EU te weinig importeert uit de VS.

Mocht de commissie een verbod willen invoeren, dan moeten alle 27 EU-landen daarmee instemmen. Eerder blokkeerden Slowakije en Hongarije een verbod op Russisch gas, omdat hun energieprijzen anders te sterk zouden stijgen