Beursuitbater wil Europese defensiesector helpen bij ophalen geld

Euronext kondigde een programma aan waarmee bedrijven in de defensiesector en luchtvaart versneld obligaties kunnen plaatsen op de beurs. Ook wil het beursbedrijf ondernemers uit de defensiesector helpen met cursussen over beursgangen of andere manieren om geld op te halen.

Daarnaast komt Euronext met specifieke indices waarin bedrijven worden opgenomen die aan de autonomie van Europa bijdragen. Naast producenten en ontwikkelaars van militair materieel gaat het ook om bedrijven die belangrijk zijn voor de energiezekerheid van Europa of die om andere redenen van strategisch belang zijn voor het continent.