Philips zakt in AEX na verlaging winstmarge door heffingen

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent hoger op 897,09 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 841,03 punten. Frankfurt en Parijs daalden 0,1 procent. Londen won 0,3 procent.

Shell was de sterkste stijger in de AEX met een plus van 0,8 procent. Het olie- en gasconcern verloor een dag eerder nog 1,9 procent. Die daling volgde op berichten dat Shell zijn Britse branchegenoot BP zou willen overnemen.

PostNL verloor 1 procent. De pakket- en postbezorger ziet meer macro-economische onzekerheid en onrust door de importheffingen van president Donald Trump, maar het is nog onduidelijk wat de impact precies zal zijn. PostNL houdt dan ook vast aan de verwachtingen voor dit jaar en geeft aan zijn plannen aan te passen als dat nodig is.

Ebusco meldde dat de faillissementsaanvraag die een toeleverancier voor de elektrische bussenbouwer heeft ingediend, is ingetrokken. De rechtszaak hierover, die dinsdag zou plaatsvinden, gaat niet door. Vorige week werd bekend dat Ebusco opnieuw in acute geldproblemen is gekomen en dat een toeleverancier vanwege niet betaalde rekeningen het bankroet van de bussenbouwer had aangevraagd. Ebusco wachtte nog op geld van een geldschieter en verklaarde dat nu te hebben gekregen. Van het aandeel was nog geen openingskoers bekend.

Deliveroo klom 2 procent in Londen. De Britse maaltijdbezorger wordt voor omgerekend 3,4 miljard euro overgenomen door zijn Amerikaanse branchegenoot DoorDash. Op 25 april werd het overnamevoorstel al aangekondigd.

In Frankfurt steeg Zalando 2 procent. De Duitse kledingwebwinkel zag de omzet en winst in het eerste kwartaal stijgen. Ook handhaafde Zalando de groeiverwachtingen voor dit jaar, ondanks de snel veranderende geopolitieke en macro-economische omstandigheden door de heffingen van Trump. Het Duitse modemerk Hugo Boss, dat ook met cijfers kwam, klom 8 procent.