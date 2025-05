Topbestuurders bedrijven VS mee met Trump naar Saudi-Arabië

Trump wordt dinsdag verwacht in de Saudische hoofdstad Riyad voor een ontmoeting met kroonprins Mohammed bin Salman. Die dag wordt ook een economisch forum gehouden waar onderwerpen als kunstmatige intelligentie, energie en financiering besproken zullen worden. Daarbij zullen die topbestuurders aanwezig zijn. Ook de topman van staatsolieconcern Saudi Aramco is erbij, net als meerdere Saudische ministers.

Trump brengt vervolgens ook een bezoek aan Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij wil dat die landen meer investeren in de Verenigde Staten en ook meer Amerikaanse producten gaan kopen.

Saudi-Arabië wil op zijn beurt ook meer buitenlandse investeringen aantrekken en de banden met de VS op defensiegebied verder aanhalen. Saudi-Arabië is de grootste economie van het Midden-Oosten en wil minder afhankelijk zijn van de inkomsten uit de olie-industrie. Mede door de handelsoorlog van Trump en zorgen over een wereldwijde economische afzwakking zijn de olieprijzen flink gedaald, waardoor die inkomsten onder druk staan.