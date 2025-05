Milieuclubs dreigen met nieuwe rechtszaken om stikstofbeleid

Ze schrijven dat in een brief aan de bewindsvrouw, die is ingezien door de Volkskrant en de NOS. Als de minister niet met „een evenwichtig maatregelenpakket” komt, beginnen de twee organisaties een reeks nieuwe rechtszaken tegen onder meer veehouders.

MOB en Leefmilieu hebben de plannen, die Wiersma op 25 april heeft gepresenteerd, door een expert laten doorrekenen. Daaruit zou blijken dat de maatregelen die het kabinet wil nemen om de stikstofcrisis aan te pakken, de natuur niet genoeg vooruit helpen.

Met het nieuwe beleid is het „onmogelijk” om de wettelijke stikstofdoelen te halen, schrijft de Volkskrant. In januari oordeelde de rechtbank in Den Haag nog dat de overheid ervoor moet zorgen dat de meest bedreigde stikstofgevoelige natuur uiterlijk in 2030 aan de normen voor maximale stikstofneerslag moet voldoen.

„De te nemen besluiten dulden geen langer uitstel, omdat ook voldoende tijd nodig is voor de uitvoering”, citeert de NOS uit de brief van de milieuorganisaties aan de minister. „En naarmate eerder duidelijkheid wordt gegeven aan alle partijen, hebben zij meer tijd om zich op de maatregelen in te stellen.”

Ook de zogeheten PAS-melders kunnen nieuwe rechtszaken verwachten. PAS-melders zijn bedrijven die onder de oude stikstofwetgeving, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), bij nieuwe activiteiten konden volstaan met een melding. In 2019 stelde de Raad van State het PAS buiten werking en moesten deze bedrijven alsnog een milieuvergunning aanvragen. De overheid heeft toegezegd hun situatie te legaliseren, maar door gebrek aan stikstofruimte is daar nog vrijwel niets van terechtgekomen. MOB en Leefmilieu willen dat de provincies, die over de vergunningen gaan, deze bedrijven alsnog aanpakken.