Meer luchtvaartpassagiers begin 2025, flink minder via Maastricht

Schiphol verwerkte in de maanden januari tot en met maart 14,8 miljoen reizigers, bijna 3 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De grootste luchthaven van het land was daarmee goed voor het verwerken van ruim 89 procent van alle luchtvaartpassagiers van en naar ons land. Het aantal mensen dat per vliegtuig reisde van en naar Rotterdam The Hague Airport steeg met 2,5 procent.

De andere drie luchthavens - Eindhoven Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport - verwerkten begin dit jaar juist minder reizigers. Het aantal reizigers van en naar Maastricht liet vooral een sterke afname zien, constateert het CBS, van maar liefst 47 procent. Het statistiekbureau schrijft die daling toe aan het aantal winterbestemmingen vanaf deze luchthaven, dat in het eerste kwartaal veel lager lag dan een jaar eerder. Via Eindhoven en Eelde vlogen respectievelijk 2,8 procent en 1,7 procent minder mensen.

Het CBS meldt verder dat de hoeveelheid luchtvracht in het eerste kwartaal met ruim 8 procent is gedaald tot 352.000 ton. Daarvan werd 345.000 ton afgehandeld via Amsterdam, de rest via Maastricht. De meeste goederen werden vervoerd van en naar China, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten, ongeveer 44 procent van het totaal.