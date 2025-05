Ds. R. Kattenberg (Gereformeerde Gemeenten) overleden

Roelof Kattenberg werd geboren op 17 april 1939 in Rijssen. In 1973 werd hij toegelaten tot de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten. Vervolgens nam hij, in 1977, het beroep aan van de gereformeerde gemeente (gg) in Lelystad. Daarna diende hij de gg te Scheveningen (1983), Arnhem (1987), Vlissingen (1995), opnieuw Arnhem (2000) en Lelystad (2005).

Ds. Kattenberg ging in 2008 met emeritaat.

De predikant maakte 25 jaar deel uit van het bestuur van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG). Daarnaast was hij betrokken bij het werk van het deputaatschap voor de kerkelijke administratie van zijn kerkverband.

In 2003 werd ds. Kattenberg benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau, vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het jeugdwerk van de Gereformeerde Gemeenten.