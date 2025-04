Vermiste teckel overleeft bijna anderhalf jaar op eiland Australië

De teckel verdween in november 2023. Het Australische stel van wie het hondje is, Georgia Gardner en Josh Fishlock, was op dat moment op vakantie in Stokes Bay, een strand op het Australische Kangaroo Island. Het Kangala Wildlife Centre zegt meer dan duizend uur naar het hondje te hebben gezocht. Vrijwilligers legden bij die zoektocht 5000 kilometer af. Het eiland is groter dan de provincie Overijssel.

„We zijn enorm opgelucht en blij dat Valerie eindelijk veilig terug is”, aldus de dierenwelzijnsorganisatie bij beelden van het hondje. Er was de afgelopen tijd veel media-aandacht voor de zoektocht, onder meer The New York Times, The Guardian en The Times schreven erover.