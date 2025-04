Zwitserse president in Washington voor handelsoverleg

President Donald Trump heeft extra heffingen voor Zwitserland van 31 procent gepland. Die heffingen zouden Zwitserland flink kunnen raken omdat het land veel machines, horloges, medische apparatuur, chocolade en kaas naar de VS exporteert.

Tegelijkertijd is door de onrust op de beurzen door het handelsbeleid van Trump de Zwitserse frank flink in waarde gestegen omdat investeerders die munt als veilige belegging zien in onzekere tijden. Door de sterke frank worden Zwitserse producten duurder in het buitenland, wat ook de export kan ondermijnen.

Keller-Sutter zei tevreden te zijn over het verloop van de gesprekken en dat de VS hebben aangegeven graag een oplossing te willen vinden met Zwitserland.

Trump heeft ook gedreigd met heffingen op farmaceutische producten. Ook hier is Zwitserland gevoelig voor omdat het land veel geneesmiddelen produceert. De grote Zwitserse farmaceut Roche maakte deze week nog bekend 50 miljard dollar te investeren in uitbreiding van de productie in de VS. Mogelijk hoopt Roche zo tarieven te kunnen ontlopen.

De Zwitserse centralebankpresident Martin Schlegel zei vrijdag dat Zwitserland als kleine en open economie gevoeliger is voor de wereldwijde handelsonrust dan veel andere landen.