Coalitie verdeeld over instemming patiënt voor delen van gegevens

De Tweede Kamer is op zich voor de wetswijziging, bleek donderdagavond tijdens een debat met Agema. Er leven evenwel zorgen over een veilige digitale verwerking van de informatie, die wel al in de ziekenhuizen wordt versleuteld. Volgens Agema zijn er allerlei waarborgen voor een veilige registratie. Ook worden de gegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is volgens haar belangrijk dat de wetsaanpassing snel kan ingaan, omdat de vergelijking van kwaliteitsgegevens in de praktijk leidt tot betere behandeling voor patiënten.

Agema botste met haar partijgenoot René Claassen, die als compromis wil dat toestemming nodig is binnen een jaar na de inwerkingtreding. Maar Agema voorziet een flink uitvoeringsprobleem, omdat er nu „geen technische oplossing is”. Het zou anders leiden tot een fors grotere administratieve last voor ziekenhuizen, en daar wil ze juist van af. De minister wil de instemming regelen bij de invoering van een Europese verordening over de uitwisseling van zorggegevens (EHDS), tussen 2027 en 2029.

Ze wees erop dat al tientallen jaren gegevens werden verzameld voor talrijke kwaliteitsregistraties, zonder toestemming vooraf van patiënten. Dat veranderde in 2015 door de aanscherping van de privacywet. Het wetsvoorstel moet er juist voor zorgen dat de aanlevering van medische gegevens straks weer op een wettige en veilige manier plaatsvindt, aldus Agema.