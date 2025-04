Minuut stilte tijdens koningsnacht in Zwolle voor topchef Boer

In Zwolle wordt vrijdagavond tijdens koningsnacht een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de onverwacht overleden topchef Jonnie Boer van driesterrenrestaurant De Librije in die stad. Dat laat de lokale bestuurder van Koninklijke Horeca Nederland weten. „Het is een icoon dat je als stad verliest. Daar mag je best even bij stilstaan”, zegt de Zwolse horecavoorzitter Dennis Kaatman.