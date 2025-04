Duitse regering verwacht stagnatie economie dit jaar

Daarmee zou 2025 opnieuw een zwak jaar worden voor de grootste economie van Europa, na de krimp in de voorgaande twee jaar. Door de importheffingen van Trump op buitenlandse goederen wordt de Duitse export geraakt. Het is al de tweede verlaging van de raming, want in oktober was er nog een voorspelling voor 1,1 procent groei voor dit jaar.

Volgend jaar zou er dan wel weer groei moeten zijn, geholpen door de grote Duitse investeringen in infrastructuur en defensie die de aankomende regering wil doen.

Vertrekkend minister van Economische Zaken Robert Habeck zegt dat de Duitse economie met grote uitdagingen kampt door het onvoorspelbare handelsbeleid van de Verenigde Staten. „Vanwege de nauwe integratie van de Duitse economie in wereldwijde toeleveringsketens en ons hoge niveau van openheid bij buitenlandse handel heeft het nieuwe Amerikaanse protectionisme aanzienlijke directe en indirecte effecten op onze economische groei.”

De Duitse centralebankpresident Joachim Nagel waarschuwde woensdag nog dat Duitsland opnieuw in een recessie kan belanden dit jaar door de heffingen van Trump. Zo heeft Trump tarieven opgelegd op buitenlandse auto’s die de omvangrijke Duitse auto-industrie fors kunnen raken.

De zwakke Duitse economie kan ook gevolgen hebben voor Nederland. Duitsland is onze belangrijkste handelspartner.