Verpakkingsspecialist Sparck uit Drachten in Amerikaanse handen

Volgens topman Kees Oosting van Sparck vullen de twee bedrijven elkaar goed aan. Beide zijn gespecialiseerd in geautomatiseerde systemen die precies op maat bestellingen verpakken. Dat scheelt loze ruimte bij het verzenden van pakketten van e-commercebedrijven, maar ook de inzet van personeel. Sparck is volgens Oosting actief in het segment met de geavanceerdere verpakkingssystemen. Packsize zit daar net onder en bedient een grotere markt.

Naar verwachting heeft de overname „een positieve impact”op het aantal banen bij de bedrijven, zegt Oosting. Sparck heeft ruim tweehonderd werknemers en Packsize ongeveer negenhonderd. Welk bedrag met de overname is gemoeid, maakten de bedrijven niet bekend.