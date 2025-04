Oude trein maakt tijdelijke comeback op Valleilijn

Het gaat om een treinstel van het type Mat’64, gebouwd aan het begin van de jaren zeventig. Deze trein komt van de Stichting 2454 Crew, een stichting die oude treinen beheert en behoudt. NS nam in 2016 afscheid van dit type trein.

Volgens een woordvoerder van Keolis gaat de trein enkele ritten in de ochtendspits rijden. „En verder gebruiken we de trein als een back-up, als er onderhoud nodig is aan een andere trein”, zegt ze. De oude trein is de afgelopen tijd nagekeken, opgeknapt en geverfd in de Valleilijn-kleuren.

De trein gaat ongeveer twee jaar bij Keolis rijden. Dat bedrijf nam in 2023 het vervoer op de Valleilijn over van Connexxion.