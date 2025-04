ING verdedigt duurzaamheidsbeleid op rumoerige jaarvergadering

ING heeft dinsdag op een rumoerige aandeelhoudersvergadering zijn „op wetenschap gebaseerde” duurzaamheidsbeleid verdedigd. Nadat de vergadering tijdelijk was stilgelegd om getoeter van klimaatactivisten en de politie meerdere mensen uit de zaal had verwijderd, benadrukte topman Steven van Rijswijk dat de bank er niet voor kiest om fossiele financiering abrupt te stoppen. Geleidelijke uitfasering van bepaalde sectoren en in gesprek blijven met ondernemingen zou beter zijn.