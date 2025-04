Consumentenvertrouwen voor zevende maand op rij gedaald

De index voor het vertrouwen ging deze maand naar min 37, van min 34 in maart. Volgens het CBS zijn consumenten negatiever over het economische klimaat en de koopbereidheid.

Aan het herstel van het consumentenvertrouwen, na het absolute dieptepunt in oktober 2022, kwam in het najaar van 2024 een eind. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).

Het statistiekbureau meldt dat de bedrijfsinvesteringen in februari met 3,6 procent zijn gekrompen in vergelijking met een jaar eerder. Er werd vooral minder geïnvesteerd in gebouwen en wegvervoer zoals vrachtauto’s, opleggers en busjes. In machines (waaronder defensiematerieel) en infrastructuur werd meer geïnvesteerd dan een jaar eerder.